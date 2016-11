AXN 13:25 bis 14:10 Krimiserie 19-2 Heimatbesuch CDN 2014 16:9 Merken Sergeant Dougas wünscht sich Ben in seinem Team. Commander Gendron entscheidet, dass er mit Nick weiter Streife fährt. Tags darauf meldet er sich krank, um nach Hause zu fahren. Unterdessen fährt Nick an dem Tag mit J.M. Streife. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adrian Holmes (Nick Barron) Jared Keeso (Ben Chartier) Dan Petronijevic (J.M. Brouillard) Benz Antoine (Tyler Joseph) Mylène Dinh-Robic (Beatrice Hamelin) Conrad Pla (Sergeant Julien Houle) Bruce Ramsay (Commander Gendron) Originaltitel: 19-2 Regie: Erik Canuel Musik: Nicolas Maranda Altersempfehlung: ab 16