AXN 06:50 bis 07:40 Actionserie Sea Patrol Schwarzes Gold AUS 2009 16:9 Merken Auf einer Patrouillenfahrt gelingt es der Mannschaft der Hammersley eine Frau zu bergen, die halb bewusstlos auf einem Floß im offenen Meer treibt. Es handelt sich um Belinda Lloyd, die behauptet, auf einer Kajak-Expedition mit ihrem Mann in der Nähe einer Bohrinsel überfallen worden zu sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ian Stenlake (Mike "CO" Flynn) Lisa McCune (Kate "XO" McGregor) Saskia Burmeister (Nikki "Nav" Caetano) John Batchelor (Andy "Charge" Thorpe) Matthew Holmes (Chris "Swain" Blake) Jeremy Lindsay Taylor (Pete "Buffer" Tomaszewsk) Kirsty Lee Allan (Chef Rebecca 'Bomber' Brown) Originaltitel: Sea Patrol Regie: Steve Mann Drehbuch: Di McElroy, Hal McElroy, Jeff Truman Musik: Adam Gock, Les Gock, Dinesh Wicks, Anthony Ammar Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 368 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 128 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 128 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 128 Min.