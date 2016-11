TNT Comedy 00:40 bis 01:05 Comedyserie Those Who Can't Wahlkampf mit HinderNüssen USA 2016 16:9 Merken Direktor Quinn beauftragt die Lehrer, einem Jungen bei der Wahl zum Schulsprecher zu helfen. Doch dabei sind sie so erfolgreich, dass sie versehentlich ein Monster schaffen. Außerdem streiten sich Abby und Quinn über die Regeln des Wahlduells an der Smoot High. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adam Cayton-Holland (Loren Payton) Andrew Orvedahl (Andy Fairbell) Benjamin Roy (Billy Shoemaker) Maria Thayer (Abbey Logan) Rory Scovel (Goeffrey Quinn) Kyle Kinane (Rod Knorr) Originaltitel: The Those Who Can't Regie: Fred Goss Drehbuch: Andrew Orvedahl Kamera: Paul Koestner