TNT Comedy 20:15 bis 20:40 Comedyserie 2 Broke Girls Ein befriedigender Abschluss USA 2014 16:9 Merken Caroline kann nicht fassen, dass Max nie einen ordentlichen Abschluss an der Highschool gemacht hat und will das ändern. Sie hilft ihrer Freundin dabei, die Prüfung nachzuholen. Doch damit nicht genug: Außerdem will sie Max und ihre Mutter, die seit Jahren keinen richtigen Kontakt hatten, wieder zusammenführen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Jennifer Coolidge (Sophie Kachinsky) Carlos Jacott (Mr. Huck) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Phil Lewis Drehbuch: Morgan Murphy Kamera: Christian La Fountaine Altersempfehlung: ab 12