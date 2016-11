TNT Comedy 11:30 bis 11:55 Comedyserie Die Millers Alter Krempel USA 2013 16:9 Merken Nathan hofft, dass die Scheidungsabsichten seiner Eltern im Sande verlaufen. Doch Carol scheint es ernst zu meinen und lässt sich all ihre Sachen zu Nathan schicken. Als er den Krempel seiner Eltern bei sich zu Hause durchstöbert, hat Nathan eine Idee: Er will Tom und Carol mit den Erinnerungsstücken ihrer Ehe konfrontieren, um sie wieder zusammen zu bringen. Doch der Plan geht nach hinten los. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Will Arnett (Nathan Miller) Margo Martindale (Carol Miller) Beau Bridges (Tom Miller) Jayma Mays (Debbie) J.B. Smoove (Ray) Eve Moon (Mikayla) Nelson Franklin (Adam) Originaltitel: The Millers Regie: James Burrows Drehbuch: Stephnie Weir Kamera: Gary Baum Musik: Danny Lux, Matt Mariano Altersempfehlung: ab 6