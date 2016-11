FOX 12:55 bis 13:50 Mysteryserie Outcast Die Warnung USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Reverend Anderson versucht, allein einen Exorzismus durchzuführen. Dadurch belastet er jedoch seine Beziehung zu der Witwe Patricia. Unterdessen versucht Kyle, sich an das normale Leben in Rome anzupassen. Doch ein Angriff macht ihm deutlich, dass er die Gefahr durch seine Feinde aus dem Jenseits niemals wird bannen können. Derweil stellt Chief Giles die Loyalität eines alten Freundes in Frage. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joshua C. Allen (Possessed Man) Pete Burris (Ogden) Reg E. Cathey (Chief Giles) Sheila Cochran (Possessed Woman) David Denman (Mark Holter) Patrick Fugit (Kyle Barnes) Originaltitel: Outcast Regie: Tricia Brock Altersempfehlung: ab 16