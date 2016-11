FOX 07:35 bis 08:20 Krimiserie Navy CIS Vater und Sohn USA 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Marine Ethan Lacombe und sein Kamerad Kelvin Taylor werden überfallen und übel zugerichtet. Taylor stirbt noch am Tatort. Das Team findet heraus, dass die Attacke eigentlich Lacombe galt, und konzentrieren deshalb ihre Ermittlungen auf dessen Umfeld. Weil Lacombe wie Gibbs aus dem Ort Stillwater stammt, gerät der Fall für Gibbs zu einer Reise in die eigene Vergangenheit, von der er glaubte, sie längst hinter sich gelassen zu haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony "Tony" DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald "Ducky" Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Rocky Carroll (Director Leon Vancey) Cote De Pablo (Ziva David) Sean Murray (Timothy McGee) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Tony Wharmby Drehbuch: Jesse Stern Kamera: William Webb Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 12

