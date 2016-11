ARTE 22:25 bis 00:20 Filme Mary - Queen of Scots F, CH 2013 Nach dem Roman von Stefan Zweig Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Europa, 1542: Mary Stuart wird in turbulenten, von Machtkämpfen geprägten Zeiten geboren. Durch den frühzeitigen Tod ihres Vaters wird sie schon kurz nach ihrer Geburt Königin von Schottland. Als Urenkelin von Henry VII. hat sie außerdem Anspruch auf den englischen Thron. Um das Mädchen vor Unruhen zu schützen, wird Mary nach Frankreich umgesiedelt. Dort heiratet sie den französischen Thronfolger François II., doch ihre Zeit als König und Königin währt nicht lange und Mary kehrt nach Schottland zurück. So wird die junge Frau zur unmittelbaren Gefahr für Elizabeth I. Durch Marys Hochzeit mit dem englischen Lord Darnley und die Geburt ihres Sohnes wird der Argwohn Elizabeths I. angefacht. Auch die Spaltung des Landes zwischen Protestanten und Katholiken heizt die Stimmung auf. Die katholische Mary wird als französische Hure angefeindet und hat nur wenige Verbündete, denen sie vertrauen kann. Darunter auch Earl Bothwell, für den Mary nach einem Reit-Unfall romantische Gefühle entwickelt. Zusammen mit Bothwell plant sie den Mord an ihrem Noch-Ehemann Lord Darnley. Immer mehr entziehen die Adeligen und das Volk ihr die Gefolgschaft, und auch alte Verbündete wenden sich gegen Mary und ihren Geliebten. Die junge Frau sucht Hilfe bei ihrer Cousine, Königin Elizabeth I., die allerdings bereits ein Komplott gegen Mary schmiedet, um ihre Herrschaft zu sichern. Im Zentrum steht das Innenleben Marys, inszeniert durch eine Erzählstimme. Lange Einstellungen zeigen die Facetten der jungen Adeligen, mal trotzig, mal emotional, aber immer direkt. Auf dichtem Raum erzählt Thomas Imbach eine Geschichte von glühender Leidenschaft. Der Regisseur schrieb und produzierte zuletzt zusammen mit Andrea Staka und Marie Kreutzer "Cure Das Leben einer Anderen" (2014). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Camille Rutherford (Mary) Sean Biggerstaff (Bothwell) Aneurin Barnard (Darnley) Edward Hogg (Moray) Mehdi Dehbi (Rizzio) Tony Curran (Knox) Bruno Todeschini (De Croc) Originaltitel: Mary Queen Of Scots Regie: Thomas Imbach Drehbuch: Thomas Imbach, Andrea Staka, Eduard Habsburg Kamera: Rainer Klausmann Musik: Sofiya Gubaydulina Altersempfehlung: ab 12

