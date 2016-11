ARTE 20:15 bis 20:55 Krimiserie Norskov DK 2015 2016-11-12 22:40 Stereo 16:9 HDTV Merken Tom und sein Team haben damit begonnen, die im Verdacht stehenden Kokainschmuggler zu überwachen, und machen deutliche Fortschritte bei den Ermittlungen. Tom erfährt von Martin, dass er der Vater von Oliver ist. Tom wird durch diese Neuigkeit in eine unkomfortable Lage gebracht, einerseits gegenüber Oliver, für den er eine Bezugsperson und fester Ansprechpartner geworden ist, und andererseits gegenüber seiner Schwester Jackie, die mit Martin verheiratet ist und die sich verraten fühlt.Jackie, Geschäftsführerin der Noack Möbel GmbH und Frau des Bürgermeisters, unterstützt ihren Mann und stärkt ihm den Rücken bei seinem Kampf für die Stadt Norskov. Jackie und Martin hatten sich nach vielen Jahren von dem Versuch, ein eigenes Kind zu bekommen, verabschiedet und sich für eine Adoption entschieden. Doch als Jackie erfährt, dass Martin Olivers Vater ist, beginnt die sonst so starke Frau zu wanken.Die Stimmung zwischen Jackie und Martin während des Besuchs des dänischen Bildungsministers zur Freigabe von Martins Hafen- und Schulprojekt ist demzufolge eisig. Toms Überwachung des Sommerhauses der Kokaindealer zeigt derweil, dass die Dimensionen des Falls weitaus größer sind, als er und sein Team zunächst angenommen hatten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Levin (Tom Noack) Claus Riis Østergaard (Martin Kierkegaard) Jacob Ulrik Lohmann (Casper "Bondy" Bondesen) Anne Sofie Espersen (Jackie) Henrik Birch (Steen Brammer) Mathias Käki Jørgensen (Oliver) Daniel Bevensee (Anders) Originaltitel: Norskov Regie: Birgitte Stærmose Drehbuch: Dunja Gry Jensen, Ina Bruhn, Simon Oded Weil Kamera: Jørgen Johansson Musik: Kristian Selin Eidnes Andersen