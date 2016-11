Syfy 00:20 bis 01:05 SciFi-Serie Stargate: SG-1 Bewährungsprobe USA 2001 Stereo 16:9 Merken Jack O'Neill (Richard Dean Anderson) und seine Leute müssen sich um neue Mitglieder für ein SG-Team kümmern. Ohne das die Neuankömmlinge es wissen, werden sie auf eine harte Probe gestellt: Das Stargate-Center wird von Außerirdischen befallen, die in die Körper von Jack, Daniel (Michael Shanks) und Teal'c (Christopher Judge) eingedrungen sind. Da Sam schon einmal infiziert war, kann kein neuer Symbiont in sie eindringen. Es beginnt ein harter Kampf, in dem sich die Rekruten wacker schlagen. Doch plötzlich ist einer von ihnen verschwunden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (Colonel Jack O'Neill) Amanda Tapping (Major Samantha Carter) Michael Shanks (Daniel Jackson) Christopher Judge (Teal'c) Don S. Davis (General Hammond) Courtenay J. Stevens (Lieutenant Elliot) Carmen Argenziano (Jakob Carter / Selmak) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Andy Mikita Drehbuch: Ronald Wilkerson Kamera: James Alfred Menard Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 16