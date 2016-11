Syfy 15:10 bis 15:55 SciFi-Serie Star Trek: Enterprise Der Vorbote USA 2004 Stereo 16:9 Merken Während die Enterprise ihren Flug nach Azati Prime fortsetzt, kommen sich MACO-Corporal Amanda Cole (Noa Tishby) und Trip (Connor Trinneer) bei einer Massage mit vulkanischer Neuropressur-Technik näher. Unterdessen ruft Captain Archer (Scott Bakula) Sicherheitschef Reed (Dominic Keating) in sein Büro und informiert ihn über ein spezielles Crewtraining zur Verbesserung der Sicherheit an Bord, das der Anführer der MACOs, Major Hayes, vorgeschlagen hat. Da Reed wenig begeistert auf Hayes Vorschlag reagiert, kommt es bald zum Machtkampf zwischen den beiden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Capt. Jonathan Archer) Noa Tishby (Amanda Cole) Steven Culp (Major Hayes) Jolene Blalock (T'Pol) Connor Trinneer (Charles "Trip" Tucker) Dominic Keating (Lt. Malcolm Reed) Anthony Montgomery (Travis Mayweather) Originaltitel: Star Trek - Enterprise Regie: David Livingston Drehbuch: Manny Coto Kamera: Marvin V. Rush Musik: Velton Ray Bunch