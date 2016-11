Syfy 10:50 bis 11:40 SciFi-Serie Stargate: SG-1 Wurmloch extrem USA 2001 Stereo 16:9 Merken General Hammond (Don S. Davis) und das SG-1-Team verfolgen erstaunt die neue TV-Serie 'Wurmloch extrem', in der ihr Leben nachgestellt wird. Das Team hat nun Angst, dass wirkliche Geheimnisse an die Öffentlichkeit geraten und damit ihr Job gefährdet wird. Und tatsächlich: Einige Macher der Serie sind Außerirdische, mit denen Jack O'Neill (Richard Dean Anderson) schon vor einiger Zeit in Konflikt geraten ist. Kann SG-1 die Außerirdischen zur Rede stellen und es schaffen, die Produktion der Serie einzustellen, bevor diese in den sicheren Weltraum fliehen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (Colonel Jack O'Neill) Amanda Tapping (Major Samantha Carter) Michael Shanks (Dr. Daniel Jackson) Christopher Judge (Teal'C) Don S. Davis (General Hammond) Teryl Rothery (Dr. Janet Frasier) Willie Garson (Martin Lloyd) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Peter DeLuise Drehbuch: Paul Mullie, Joseph Mallozzi Kamera: Peter F. Woeste Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 12