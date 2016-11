Die Barzaner wollen das in ihrem Raumsektor entdeckte Wurmloch verkaufen. Neben den Ferengis und den Caldoniern nimmt auch der Chrysalianer Devinoni Ral an den Verhandlungen teil. Troi verliebt sich in den charismatischen Mann. Auch er ist, wie Troi, teilweise Betazoid und kann Emotionen anderer Lebewesen erkennen. Die Fähigkeit will er einsetzen, um seine Konkurrenten zu manipulieren. In Google-Kalender eintragen