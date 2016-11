National Geographic 20:30 bis 21:00 Dokumentation Science of Stupid: Wissenschaft der Missgeschicke D 2015 2016-11-11 08:45 Stereo 16:9 HDTV Merken Extremsportler sind mutige Menschen. Besonders das Base-Jumping, die kurze Variante des Fallschirmsprungs, ist mit Gefahren verbunden. Schon die geringe Fallhöhe von einem Gebäude, einer Brücke oder einem Felsen birgt Risiken. Richard Hammond beschäftigt sich in dieser Episode von "Science of Stupid" mit den Missgeschicken, die unvorsichtigen Base-Jumpern widerfahren sind. Außerdem analysiert der Moderator anhand weiterer Amateuraufnahmen, wie man sich beim Ausführen von Kunststücken mit dem BMX-Rad oder einem Schwert bis auf die Knochen blamieren kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jochen Schropp Originaltitel: Science of Stupid