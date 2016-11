National Geographic 00:25 bis 01:15 Dokumentation Airport Security: Colombia Flüssiges Kokain ARG 2014 2016-11-10 05:05 Stereo 16:9 HDTV Merken Dem kriminellen Einfallsreichtum sind keine Grenzen gesetzt: Als besonders perfide erweist sich diesmal der Plan, flüssiges Kokain in Deodorantverpackungen an den Kontrollen des El Dorado-Airport vorbei zu schmuggeln. Zum Glück unterstützen speziell ausgebildete Drogenhunde die Sicherheitskräfte bei ihrer Mission, Personen in Besitz verbotener Substanzen aufzuspüren und dingfest zu machen. Meist ist es nur eine Frage der Zeit, bis die cleveren Spürnasen ein Geheimversteck finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Airport Security: Colombia