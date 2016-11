National Geographic 13:20 bis 14:15 Dokumentation Fix it! - Reparaturen am Limit Eine Panne am Teilchenbeschleuniger USA 2009 Stereo 16:9 Merken Die Reparatur des Großen Hadronen-Speicherrings LHC (Large Hadron Collider) am Forschungszentrum CERN bei Genf ist Sean Rileys bislang größter Job. Die gigantische Urknall-Maschine war 2008 nach 20-jähriger Bauzeit in Betrieb gegangen und schon nach neun Tagen kaputt. Die 3,9 Milliarden Euro teure Anlage befindet sich rund 300 Meter unter der Erdoberfläche und besteht aus einem ringförmigen Tunnelsystem von etwa 26 Kilometern Umfang. Hier sollen die Verhältnisse, die nach dem Urknall herrschten simuliert werden, um so den Aufbau der Materie, der Elementarteilchen, besser verstehen zu können. Das LHC gilt als Werkzeug, mit dem sich zahllose Geheimnisse des Universums lösen lassen. Doch bevor es soweit ist, muss die Anlage repariert werden. Sean Riley verschafft sich und den Zuschauern einen intensiven Einblick in eines der spannendsten Wissenschaftsprojekte seit der Mondlandung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: World's Toughest Fixes