Kinowelt 23:50 bis 01:25 Thriller Ein schwarzer Engel F 1994

Stéphane, Ehefrau des Richters Feuvrier, umgibt die Aura einer Femme Fatale. Eines Nachts erschießt sie, in angeblicher Notwehr, den Gangster Wadek Aslanian und behauptet zu ihrer Verteidigung, dieser habe sie vergewaltigen wollen. Schon bald entdeckt der ihr zur Seite stehende Anwalt Paul Delorme, dass ihr Alibi nicht lupenrein ist und sie mehr als ein Geheimnis umgibt. So kommt sie beispielsweise aus armen Verhältnissen und hegt einen tiefen Hass gegen die reiche Oberschicht. Dieser verband sie mit ihrem Geliebten, Wadek Aslanian. Doch dann heiratete Stéphane den Richter Feuvrier und wurde somit selbst zum Teil der High Society. Ihre Beziehung zu Aslanian beendete sie deswegen jedoch nicht. Als nun aber dieser den Versuch wagte, sie zu verlassen und mit einer anderen Frau sein Glück zu machen, griff sie aus Eifersucht zur Waffe. Damit nicht zufrieden, stellte sie Nachforschungen an, um die Identität ihrer Konkurrentin zu erfahren - und fand sie in der eigenen Tochter. Anstatt diese Enthüllungen ans Licht zu bringen, behält Anwalt Delorme diese Geheimnisse seiner Mandantin jedoch für sich, denn er kann sich der Anziehunskraft, die von ihr ausgeht, nicht entziehen.

Schauspieler: Sylvie Vartan (Stéphane Feuvrier) Michel Piccoli (Georges Feuvrier) Tchéky Karyo (Paul Delorme) Alexandra Winisky (Cecile) Lisa Hérédia (Madeleine) Philippe Torreton (Christophe) Bernard Verley (Pitot)

Originaltitel: L'ange noir Regie: Jean-Claude Brisseau Drehbuch: Jean-Claude Brisseau Kamera: Romain Winding Musik: Jean Musy Altersempfehlung: ab 16