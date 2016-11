Kinowelt 13:00 bis 14:35 Komödie Eine wie keine USA 1999 16:9 20 40 60 80 100 Merken An seiner High-School gilt Adonis Zack als Märchenprinz. Doch als sich seine Traumfee, die bewunderte Schul-Diva Taylor, als Hexe zeigt und ihn für einen anderen aus Bett und Gedanken verbannt, läßt sich der öffentlich Gedemütigte auf eine perfide Wette ein. Binnen sechs Wochen, bis zum Abschlußball, will er die unattraktive und verschrobene Laney zur Prom-Queen machen, der populärsten Frau der Abschlußfete. Doch je näher das Datum rückt, desto weiter entfernt sich Zack von seinen ursprünglichen Motiven. Denn als sein Charme den Panzer Laneys aufzubrechen beginnt, zeigt sich ihm nicht nur eine schöne, verwandte Seele, sondern auch ein Mädchen, das seine Attraktivität bisher hinter dicken Brillengläsern und unter muffigen Klamotten verbarg. Aus dem anfänglichen Eroberungsspiel ist Ernst, ist Liebe geworden. Doch als Laney von der Wette Wind bekommt, wendet sich das Blatt und plötzlich ist Zack erneut in der schmerzhaften Rolle des Verlierers. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Freddie Prinze jr. (Zack Siler) Rachael Leigh Cook (Laney Boggs) Matthew Lillard (Brock Hudson) Paul Walker (Dean Sampson) Jodi Lyn O'Keefe (Taylor Vaughan) Kevin Pollak (Wayne Boggs) Anna Paquin (Mackenzie Siler) Originaltitel: She's All That Regie: Robert Iscove Drehbuch: R. Lee Fleming Jr. Kamera: Francis Kenny Musik: Stewart Copeland