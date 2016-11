Kinowelt 11:30 bis 13:00 Krimi Kalter Schweiß I, F 1970 Nach dem Roman von Richard Matheson 16:9 20 40 60 80 100 Merken Haus, Boot, Familie: Der Ex-Ganove Joe Martin hat sich in Südfrankreich zur Ruhe gesetzt und vermietet dort eine Yacht an Touristen. Seine Ehefrau und seine Stieftochter ahnen nichts von seiner kriminellen Vergangenheit. Doch eines Tages steht diese buchstäblich vor seiner Tür: Einstige Weggefährten, die noch eine offene Rechnung mit ihm haben, wollen ihn zu einem Coup zwingen. Dazu entführen sie seine Frau und seine Tochter. Sie ahnen nicht, dass sie damit eine tödliche Grenze überschritten haben. Charles Bronson in seiner Paraderolle - kaltblütig und gnadenlos! "Action-Ikone Charles Bronson und Ingmar Bergmans Muse Liv Ullmann harmonieren erstaunlich gut in diesem temporeichen Actionthriller des James-Bond-Regisseurs Terence Young. Höhepunkt von "Kalter Schweiß" ist eine kaum zu übertreffende Autoverfolgungsjagd über südfranzösische Serpentinen. [...] Die Richard-Matheson-Adaption glänzt zudem durch knochentrockene Dialoge." (Quelle: DasErste.de) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charles Bronson (Joe) Liv Ullmann (Fabienne) James Mason (Ross) Jill Ireland (Moira) Michel Constantin (Whitey) Luigi Pistilli (Fausto) Jean Topart (Katanga) Originaltitel: De la part des copains Regie: Terence Young Drehbuch: Shimon Wincelberg, Albert Simonin, Dorothea Bennett Kamera: Jean Rabier, Claudio Ragona Musik: Michel Magne Altersempfehlung: ab 16