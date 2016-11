Disney XD 20:15 bis 20:35 Trickserie Phineas und Ferb Supermodel Candace / Eiscreme für Isabella USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Candace träumt von einer Karriere als Model. Das bringt die Jungs auf eine Idee. Mit Hilfe von Isabella schneidern sie ihre eigene Kollektion, ultrabequem, und für den Radar unsichtbar. Das Label von Phineas und Ferb wird der Hit. Doofenschmirtz fertigt tausende Kopien seiner selbst an, die sich für ihn in die Warteschlangen einreihen sollen. Doofenschmirtz baut an einer Erfindung, mit der er alles verschwinden lassen kann, Phineas und Ferb wollen gleichzeitig eine riesige Eismaschine bauen, damit Isabella nach ihrer Mandeloperation viel Eis essen kann. Doch die Baupläne werden vertauscht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Zac Moncrief, Dan Povenmire Drehbuch: Sherm Cohen, Bobby Gaylor, Antoine Guilbaud, Martin Olson, Jeff "Swampy" Marsh, Dan Povenmire Musik: Danny Jacob Altersempfehlung: ab 6