History 00:30 bis 01:20 Dokumentation Down East Dickering - Die Anzeigenjäger Vater und Sohn USA 2013 Stereo 16:9 Tony und Codfish kaufen einen alten Schulbus aus den 1960er-Jahren in der Hoffnung, dass man ihn zu einem Wohnmobil umbauen kann. Mitchell will in die Fußstapfen seines Vaters treten und Vollzeit-Anzeigenjäger werden, aber der skeptische Yummy verlangt, dass sein Sohn erst einmal seine Fähigkeiten unter Beweis stellt, indem er 700 Dollar in einer Woche verdient. Unterdessen handelt Clint einen Deal aus, eine Paintball-Anlage auf Vordermann zu bringen. Aber als der Job schwieriger wird, als erwartet, muss er mit dem Besitzer verhandeln. Originaltitel: Down East Dickering Altersempfehlung: ab 12