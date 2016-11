History 22:45 bis 23:30 Dokusoap Ice Road Truckers - Gefahr auf dem Eis Gefährliche Rückkehr USA, CDN 2014 Stereo 16:9 Merken Die Fahrer von "Polar Industries" haben ihr Ziel erreicht und müssen nun den schwierigen Rückweg über die längste Eisstraße der Welt antreten. Lisa muss sich entscheiden, ob sie einem Konkurrenten hilft, weiter ins Unbekannte vorzudringen, oder ob sie mit ihrem Team in einer Kolonne zurück zum "Polar Industries"-Hauptquartier fährt. Ihre Entscheidung könnte Folgen haben, denn die Bedingungen werden immer schlechter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Kohaykewych (Himself - Owner: Polar Industries) Hugh Rowland (Himself - Co-Owner: VP Express) Alex Debogorski (Himself - Ice Road Trucker: VP Express) Lisa Kelly (Herself - Ice Road Trucker: Polar Industries) Todd Dewey (Himself - Ice Road Trucker: Polar Industries) Art Burke (Himself - Ice Road Trucker: Polar Industries) Darrell Ward (Himself - Ice Road Trucker) Originaltitel: Ice Road Truckers Musik: Bruce Hanifan Altersempfehlung: ab 12

