Dokumentation Ax Men - Die Holzfäller Axokalypse USA 2014

In Alaska stellt Papac den gefährlichsten Abschnitt ihres Geländes fertig. Rygaard hat in Washington hat alles gegeben, aber ein kaputter Wagen könnte es wieder zunichtemachen. In Kanada steht Triack kurz davor zu gewinnen, aber ein riskantes Manöver könnte das noch verhindern. In Wyoming haben Zitterkopf und Söhne nur noch knapp einen halben Hektar zu bearbeiten, aber eine einzige Aktion könnte alles ruinieren. In Florida haben die Dreadknots "Logzilla" wiederbelebt, um die Chapman-Crew zu schlagen. In Louisiana verhandelt Shelby knallhart mit seinem Käufer.

Originaltitel: Ax Men