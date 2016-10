Phoenix 09:30 bis 10:45 Reportage Hillary Clinton Der Kampf ums Weiße Haus A 2016 Live TV Merken Vor acht Jahren ist sie in den parteiinternen Vorwahlen der Demokraten gescheitert und musste Barack Obama den Vortritt lassen - jetzt steigt die frühere First Lady und US-Außenministerin Hillary Clinton noch einmal in den Ring. Sollte es ihr dieses Mal gelingen ins Weiße Haus einzuziehen, wäre sie die erste Frau im Präsidentenamt der Vereinigten Staaten. Die Dokumentation zeigt den Werdegang der demokratischen Präsidentschaftskandidatin, von ihrer Jugend in Illinois über ihre Studentenzeit in Yale, wo sie Bill Clinton kennenlernte, bis zu ihrer Zeit als Außenministerin der USA - ein Leben, das geprägt ist vom Kampf für Frauenrechte und Sozialpolitik, aber auch von den Skandalen rund um ihren Ehemann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hillary Clinton