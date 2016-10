Phoenix 09:30 bis 10:45 Dokumentation Justiz und Gerechtigkeit? Stress im Kiez D 2016 2016-10-21 12:45 Live TV Merken Vor allem, wenn es dunkel wird, fängt das Kottbusser Tor an zu leben. Junge, arabische Männer stehen zusammen oder laufen hin und her. Sie beobachten, wer ein gutes Opfer sein könnte. Ihre Masche: das Antanzen zu zweit oder in der Gruppe. Und schon ist das Handy oder die Brieftasche weg. Wer sich wehrt, wird brutal zusammengeschlagen. Auch junge Frauen haben sie im Visier. Eine Touristin wurde begrapscht, bestohlen und fast ausgezogen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Justiz und Gerechtigkeit?

