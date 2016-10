Sat.1 04:45 bis 05:30 Dokusoap Auf Streife - Die Spezialisten D 2016 16:9 HDTV Merken Höhenrettung: Ein Fensterputzer ist verunglückt und hängt bewusstlos in seinem Geschirr. Schnell wird den Spezialisten klar, dass eines der Sicherungsseile gekappt wurde! Nach einem schweren Autounfall kommt eine Gruppe 18-jähriger Mädchen mit ganz unterschiedlichen Verletzungsbildern in die "Klinik am Südring". War die Fahrerin betrunken? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Streife - Die Spezialisten