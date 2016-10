Phoenix 10:45 bis 12:00 Diskussion Ohnmächtige Justiz? D 2016 Live TV Merken Auf offener Straße zu Tode geprügelte Opfer, "No-Go-Areas" und Intensivtäter, die immer wieder "auf freien Fuß" gelangen. Deutschland scheint gewalttätiger zu werden und die Justiz überfordert. Wird das Klima tatsächlich rauer? Ist unsere Justiz demgegenüber machtlos? Über welche Mittel verfügen Exekutive und Legislative? Und: Wie muss die Politik reagieren? Über diese und weitere Fragen spricht Moderatorin Sara Bildau mit dem Vorsitzenden Richter am Bundesgerichtshof, Prof. Thomas Fischer, Psychiater Manfred Lütz und dem Bundesvorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt. In Google-Kalender eintragen Moderation: Sara Bildau Gäste: Gäste: Prof. Thomas Fischer (Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof), Manfred Lütz (Psychiater), Rainer Wendt (Bundesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft) Originaltitel: Ohnmächtige Justiz?