BR Fernsehen 01:25 bis 02:55 Komödie Liebe hat Vorfahrt D 2005 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Erst erwischt die charmante Münchner Weinhändlerin Sonja Franke ihren Gatten in flagranti, dann gerät sie in ihrem Schockzustand auch noch in eine Verkehrskontrolle. Sie landet wegen überhöhter Geschwindigkeit prompt vor Gericht, wo ihr der penible Richter Alain Mayer den Führerschein entzieht. Nun muss Sonja mit dem Zug zu ihrem wichtigsten Winzer reisen. Dabei begegnet sie ausgerechnet Richter Mayer. Aber im Verlauf der überaus turbulenten Reise stellt Sonja fest, dass ihr "gnadenloser" Richter ein durchaus sympathischer und liebenswerter Mann sein kann ... Normalerweise kann man die selbstbewusste Münchner Weinhändlerin Sonja Franke nicht so schnell aus der Fassung bringen. Als sie aber ihren Ehemann Heiner in flagranti mit seiner Geliebten erwischt, ist es mit Sonjas Gelassenheit vorbei: Sie steigt in ihren Wagen und braust mit überhöhter Geschwindigkeit davon. Prompt wird sie Frau von der Polizei gestoppt und landet vor dem Verkehrsgericht. Dort hat der strenge Richter Alain Mayer den Vorsitz. Da Sonja sich keineswegs einsichtig zeigt, entzieht er der impulsiven Angeklagten für einen Monat den Führerschein. Und so muss Sonja nun mit dem Zug nach Würzburg reisen, um neue Ware einzukaufen. Auch Richter Mayer macht sich per Bahn auf den Weg nach Würzburg, wo er einen wichtigen Vortrag bei einem Juristenkongress halten soll. Wie das Schicksal es will, begegnen sich die beiden - und geraten alsbald in die Bredouille. Denn als der Zug liegen bleibt, begeben sich die zwei auf eigene Faust in Richtung Würzburg. Für Sonja und Alain wird die Weiterreise zu einer wahren Odyssee, bei der Alains Gesetzestreue auf eine harte Probe gestellt wird. Trotz oder vielleicht gerade wegen dieser turbulenten Ereignisse kommt sich das ungleiche Paar immer näher. Auch für Sonjas Weinhandel zeichnet sich eine Wendung zum Positiven ab, denn sie lernt zufällig Alains Sohn Robert kennen und erfährt, dass Alain einer renommierten elsässischen Winzerfamilie entstammt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Suzanne von Borsody (Sonja Franke) Günther Maria Halmer (Dr. Alain Mayer) Wolf Roth (Heiner Franke) Lisa Maria Potthoff (Julia Franke) Florian David Fitz (Robert Mayer) Janina Hartwig (Hanna Dietz) Günter Clemens (Dr. Boehme) Originaltitel: Liebe hat Vorfahrt Regie: Dietmar Klein Drehbuch: Eva Kummeth, Horst Kummeth Kamera: Thomas Etzold Musik: Robert Schulte Hemming, Jens Langbein Altersempfehlung: ab 6

