ATV 2 03:35 bis 05:55 Komödie Vierzig Wagen westwärts USA 1965 Romanvorlage: Bill Gulick 20 40 60 80 100 Merken Denver, 1867: Den Minenarbeitern steht ein langer und harter Winter bevor und das größte Problem dabei ist der Mangel an Whiskey. Doch Nachschub in Form von vierzig Wagen voll beladen mit dem flüssigen Gold ist schnell organisiert. Als die Nachricht über diese wertvolle Fracht an die Öffentlichkeit dringt, weckt dies sogleich die Aufmerksamkeit einiger anderer Interessensgruppen. Denn plötzlich sind auch ein Indianerstamm und eine Gruppe vehementer Alkoholgegnerinnen hinter der Ladung her. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Burt Lancaster (Oberst Thadeus Gearhart) Lee Remick (Cora Templeton Massingale) Jim Hutton (Captain Paul Slater) Brian Keith (Frank Wallingham) Donald Pleasence (Orakel Jones) Robert J. Wilke (Häuptling "Fünf Fässer") Martin Landau (Häuptling "Krummer Rücken") Originaltitel: The Hallelujah Trail Regie: John Sturges Drehbuch: John Gay Kamera: Robert Surtees Musik: Elmer Bernstein Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 422 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:45 bis 05:00

Seit 197 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 152 Min. Schutzengel

Thriller

Sat.1 02:55 bis 05:05

Seit 67 Min.