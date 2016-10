3sat 13:30 bis 14:20 Reportage Reisewege: Südtirol Auf den Spuren von Luis Trenker Südtirol: D 2007 Stereo 16:9 Live TV Merken Kaum einer hat Südtirol so bekannt gemacht wie der Bergsteiger, Architekt und Filmregisseur Luis Trenker. Langkofel und Plattkofel, Schlern: Die Berge sind stets Bestandteil seiner Filme. Bozen - der Mittelpunkt Südtirols - war lange der Wohnort Luis Trenkers. Die alte Handelsstadt war über Jahrhunderte hinweg von reichen italienischen Kaufleuten bewohnt, die Künstler in der Giotto-Nachfolge nach Südtirol holten. Im 14. Jahrhundert entstanden in der einzigartigen Mischung deutscher und italienischer Maltradition die Fresken der "Bozener Schule". Rund um Bozen liegen zahlreiche Burgen und Burgruinen, die von den Kämpfen um die Vormachtstellung in diesem von alters her begehrten Landstrich erzählen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Reisewege