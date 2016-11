Niederlande 2 09:15 bis 10:10 Sonstiges VPRO Tegenlicht Still Berning NL 2016 HDTV Merken Politicus Bernie Sanders schreef in 2016 geschiedenis. De 74-jarige kandidaat met een enorme populariteit onder jonge Amerikanen moest de democratische nominatie voor de presidentsverkiezingen laten aan Hillary Clinton. Toch was een verlies in de Amerikaanse politiek zelden zo glorieus. Zo werd met kleine donaties van burgers bij herhaling meer geld opgehaald dan Clinton kreeg aan steun van rijke financiers en grote bedrijven. Historisch was ook hoe ver Sanders als socialist wist te komen met een campagne die niet ging over de persoon, maar over politieke ideeën en fundamentele veranderingen. Inmiddels heeft zijn campagne zich omgevormd tot een permanente politieke beweging achter de schermen, die met een langetermijnvisie vele verkiezingen vooruitkijkt. Sanders' verlies van Clinton is dan ook het begin van een nieuwe, jonge beweging van de Millennial-generatie die lokaal, digitaal en bottom-up met niet te onderschatten veranderingskracht het tij in de oude, vastgeroeste politiek in Washington wil keren. Met het besef van wat technologie kan betekenen voor het politieke systeem, weet men de democratie weer van de mensen te maken. Met campagnes van, voor en door burgers wordt de elite voorbijgestreefd. Een overwinning van verliezer Bernie Sanders. Aan het woord komen o.a. Jane O'Meara Sanders (echtgenote en belangrijkste politiek adviseur van Bernie Sanders), Arun Chaudhary (zes jaar lang de eerste officiële videographer van president Barack Obama, maar maakte al twee jaar geleden de overstap naar een kandidaat die volgens de media maar weinig kans maakte: Bernie Sanders) en Saikat Chakrabarti (van oorsprong hedgefund manager die via Silicon Valley bij het campagneteam van Sanders terechtkwam). In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Tegenlicht Regie: Kasper Verkaik

