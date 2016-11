SWR 05:30 bis 06:00 Dokumentation Bekannt im Land Denkmal-Geschichten D 2016 Stereo 16:9 Merken Ein pittoreskes Fachwerkhaus an der Mosel, eine marode Bergbahn an der Lahn, eine zu ihrer Bauzeit geschmähte und heute sehr gut angenommene Kirche in der Eifel: drei Beispiele von Denkmälern aus dem Land, deren Geschichte und Geschichten "Bekannt im Land" nachspürt. Es geht um eine großzügige Restaurierung durch spendenfreudige Mäzene, aber auch um mühevolle Kämpfe mit Denkmalbehörden, um Menschen, die ihre Freizeit opfern, um Baudenkmäler wieder liebevoll herzurichten und um Architekten, die ihrer Zeit weit voraus waren. Vorgestellt werden die Besitzer und Nutzer der Baudenkmäler, deren Engagement zum Teil mit Preisen belohnt wurde. "Bekannt im Land" lernt die alten Gemäuer neu zu sehen und zu schätzen, da sie unverzichtbare Bestandteile unserer Kulturlandschaft sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bekannt im Land