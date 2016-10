Servus TV 22:45 bis 01:15 Actionfilm Carlito's Way USA 1993 2016-10-15 02:40 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eigentlich hätte Carlito Brigante (Al Pacino) 30 Jahre im Gefängnis sitzen müssen. Sein junger Anwalt David Kleinfeld (Sean Penn) schafft es aber, den Gangster aus Puerto Rico schon nach fünf Jahren frei zu bekommen. Carlito will von nun an mit der Verbrecherwelt nichts mehr zu tun haben. Als er einem Verwandten einen Gefallen erweist, wird Carlito unfreiwillig in ein Rauschgiftgeschäft verwickelt. Bei der Übergabe kommt es zum Schusswechsel. Dabei tötet Carlito die Dealer aus Notwehr. Mit dem gestohlenen Drogengeld versucht Carlito, ein neues, rechtschaffenes Leben zu beginnen. Währenddessen wird sein Kokainabhängiger Anwalt Kleinfeld immer stärker von der Mafia unter Druck gesetzt. Nur mit Carlitos Hilfe könnte sich Kleinfeld aus seiner misslichen Lage befreien, und Carlito ist ihm noch etwas schuldig. "Carlito's Way" ist ein packender Gangsterfilm von Brain De Palma. Dem auf Action und Horror spezialisierten US-Regisseur standen dabei mit Al Pacino und Sean Penn zwei der besten Schauspieler des Hollywood-Kinos als Hauptdarsteller zur Verfügung. So ist der Film nicht nur extrem spannend und dicht inszeniert, sondern auch hervorragend gespielt. Am Drehbuch mitgewirkt hat David Koepp, einer der erfolgreichsten Autoren des modernen US-Actionfilmes ("Mission: Impossible", "Panic Room") und selbst als Regisseur tätig ("Das geheime Fenster"). In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Al Pacino (Carlito Brigante) Sean Penn (David Kleinfeld) Penelope Ann Miller (Gail) John Leguizamo (Benny Blanco) Luis Guzmán (Pachanga) James Rebhorn (Norwalk) Viggo Mortensen (Lalin) Originaltitel: Carlito's Way Regie: Brian De Palma Drehbuch: David Koepp Kamera: Stephen H. Burum Musik: Patrick Doyle Altersempfehlung: ab 16