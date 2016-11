Niederlande 2 12:30 bis 13:00 Sonstiges De Verandering Jos Refo NL 2016 HDTV Merken Het leven van Jos Refo laat zich lezen als een spannende thriller. Na een jeugd vol afwijzing vindt de dan nog jonge Jos zijn bevestiging in de wereld van vrouwen en drugs. Het duurt niet lang of Jos heeft zijn eigen kleine drugsimperium opgebouwd. Maar dan wordt zijn dochtertje ontvoerd door criminele concurrenten van Jos. In de wereld van drugscriminelen is het dan de gewoonte dat je wraak neemt, maar Jos durft niet en van een beruchte dealer wordt hij een armzalige gebruiker. In diezelfde tijd wint Jos een groot bedrag in de loterij, maar al het geld gaat op aan de drugs. Jos zakt zo diep in de goot van verslaving dat hij op een dag een touw pakt en een serieuze zelfmoordpoging doet. Maar Jos leeft nog. Hoe dat komt en wat er is veranderd vertelt hij aan Kefah Alush. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kefah Allush Originaltitel: De verandering