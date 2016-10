Spiegel Geschichte 06:00 bis 06:10 Dokumentation Deutschland, deine Geschichte - Das Beste aus der Deutschen Wochenschau Juni 1951 D 2014 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 30: Zeitgeschichte im Spiegel der Deutschen Wochenschau: Jede Folge beleuchtet in 11 Minuten einen Monat, von 1949 bis 1970. Das historische Bildmaterial ist ein Fenster in eine andere Zeit, die immer wieder Bezug zu unserer Gegenwart hat. - Juni 1951. Rede von Adenauer auf CSU-Landesparteitag /Sowjet-Flüchtlinge bilden "Antibolschewistischen Block"/ Boxen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deutschland, deine Geschichte - Das Beste aus der Deutschen Wochenschau

