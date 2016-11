Sky Sport HD (1) 20:30 bis 22:45 Fußball Live Fußball: UEFA Champions League AS Monaco - ZSKA Moskau, Gruppenphase 4. Spieltag, Mittwoch Stereo Live 16:9 HDTV Merken 180 Sekunden fehlten dem ZSKA beim Hinspiel für den ersten Gruppensieg - der nicht unverdient gewesen wäre. Moskau erspielte sich einige Chancen und führte dank eines Treffers von Stürmer Lacina Traoré. Aber Monacos Spielmacher Bernardo Silva zerstörte den Traum vom Premieren-Dreier. "Wir haben schnell und entschlossen gespielt", kommentierte ZSKA-Keeper Igor Akinfeev das späte Remis, "diese Leistung sollte uns Selbstvertrauen für die Rückrunde geben." Am Selbstbewusstsein mangelt es den Kickern der AS nicht. Allen voran Mittelfeldabräumer Fabinho. Der 23-jährige Brasilianer ist überzeugt, dass der siebenmalige Französische Meister im Rückspiel "einen Sieg feiert und In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fußball: UEFA Champions League