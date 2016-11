Sky Sport HD (1) 18:35 bis 20:45 Fußball Live Fußball: UEFA Champions League Besiktas Istanbul - SSC Neapel, Gruppenphase 4. Spieltag, Dienstag Stereo Live 16:9 HDTV Merken Weihnachten wird zwar ursprünglich am 24.12. gefeiert, doch für Besiktas Istanbul gab es in Neapel bereits jetzt eine schöne Bescherung. Die "Schwarzen Adler" freuten sich über eine auf dem Silbertablett servierte Torvorlage von SSC-Verteidiger Jorginho, einen kläglich verschossenen Elfmeter von Lorenzo Insigne und ein Abseitstor von Besiktas-Goalgetter Aboubakar. Unter dem Strich stand ein sehr glückliches 3:2 für ein türkisches Team, welches vom Pech verfolgte Neapolitaner gnadenlos um drei Punkte beraubte. Für die Italiener war es nicht nur eine rabenschwarze Nacht, sondern auch die erste Heimpleite der Saison. Bei einer Niederlage am Bosporus könnte sich die derzeit noch komfortable Tab In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fußball: UEFA Champions League