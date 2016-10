Sky Sport HD (1) 20:30 bis 22:45 Fußball Live Fußball: UEFA Champions League FC Basel - Paris Saint-Germain, Gruppenphase 4. Spieltag, Dienstag Stereo Live 16:9 HDTV Merken Mut, Überzeugung, Biss. All dies warf der FC Basel gegen den europäischen Krösus aus Paris von Beginn an in die Waagschale. Allerdings ließ der Schweizer Meister Chancen im Multipack liegen, sodass die Mannschaft von Trainer Urs Fischer bei der 0:3-Niederlage letztlich mit leeren Händen da stand. "Wir sind ganz schön enttäuscht. Am heutigen Abend war deutlich mehr drin", haderte Seydou Doumbia nach der Partie. Schließlich lief der französische Hochleistungsmotor in vielen Phasen des Spiels auf Sparflamme. Dennoch reichten der Mannschaft von Trainer Unai Emery kurze Momente der Genialität, um dem FC Basel die Zähne zu ziehen. Im Rückspiel sinnen die Schweizer auf Revanche - und drei Punkte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fußball: UEFA Champions League