OKTO 14:00 bis 15:00 Diskussion Das Medienquartett Merken Zum Geburtstag lädt sich das Medienquartett die drei einschlägig versierten Journalisten-KollegInnen Corinna Milborn (Puls 4), Stefan Kappacher (ORF Radio) und Doris Priesching (derStandard) zur Formatkritik ins Studio. Wie gewünscht wurden sowohl die eine oder andere Kritik, als auch diverse Wünsche bezüglich künftiger Themen geäußert. Einig war sich die Runde aber in der von Corinna Millborn formulierten Einschätzung, dass "es wahnsinnig wichtig ist, dass es so etwas wie das Medienquartett gibt, in dem in strukturierter journalistischer Form über Medien nachgedacht wird." Moderation: Armin Thurnher In Google-Kalender eintragen