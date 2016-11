OKTO 04:55 bis 05:25 Unterhaltung Butterbrot Merken Clownin: Beruf und Berufung. Seit 3 Jahren lebt Sophia-Marie Bömer in ihrem Zirkuswagen in Wien. Liebe und Studium führten sie an die Donau, wo sie am Wagenplatz eine neue Heimat gefunden hat. In den Sommermonaten organisiert und leitet die junge Frau den Zirkus Barbarella. Das Butterbrot-Team hat Sophia-Marie samt Zirkusteam am Dümmer in der Nähe ihres Heimatortes bei Bremen (Deutschland) besucht. Geboten werden bunte Einblicke in eine alternative Welt sozial engagierter Menschen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Butterbrot