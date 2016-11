OKTO 03:00 bis 03:15 Kultur Kleinkunstsplitter Merken Heimisches Kabarett, abseits von Dorfer, Düringer und Co. Martin Rothau besucht mit seiner Moderatorenkollegin KünstlerInnen aus allen Bereichen der Kleinkunst, die einem größeren Publikum bisher noch nicht bekannt sind. Der Kleinkunstsplitter zeigt Ausschnitte aus ihren aktuellen Programmen und beleuchtet in ungezwungenen Gesprächen die zahlreichen Aspekte eines Lebens für die Kleinkunst. Als "waschechter Österreicher" weigert sich Martin Rothau übrigens, deutsch zu sprechen. Daher läuft die Sendung unter dem Tag "andere Sprachen" der Kleinkunstsplitter spricht nämlich österreichisch. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Kleinkunstsplitter

