OKTO 12:00 bis 13:00 Unterhaltung Ex-Yu in Wien Merken 1. Sun Optic Outlet - Multifokalna stakla 2. Restoran Va Bene - Kuvarski Recept 3. Club Gipsy Ritam - Zvonko Demirovi? 4. Frizerski salon Viva - Uvijanje lokni na razli?ite na?ine 5. Club ExYu - Halloween Party 6. Restoran Ostrog - Tambura?ki orkestar "Blizanci" 7. Club Village - Aleksandra Prijovic In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Ex-Yu in Wien