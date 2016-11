Sky Sport 1 20:30 bis 22:45 Fußball Fußball: UEFA Champions League Legia Warschau - Real Madrid, Gruppenphase 4. Spieltag, Mittwoch Stereo Live 16:9 HDTV Merken Die Durststrecke der Madrilenen gilt offiziell als beendet - zumindest vorrübergehend. Nach dem phänomenalen 6:1 in der spanischen Liga gegen Betis Sevilla sorgte "das weiße Ballett" auch in der Champions League für Sternstunden. Gegen den Polnischen Meister aus Warschau feierten die "Königlichen" ein hochverdientes 5:1. "Wir wollten viele Tore erzielen. Unser Kader verfügt über eine sehr hohe Qualität - sowohl bei den Spielern, die starten, als auch bei den Spielern, die reinkommen", erläuterte Innenverteidiger Pepe nach der Partie. Allerdings rangiert Real aufgrund des schlechteren Torverhältnisses gegenüber Dortmund nur auf Rang zwei der Tabelle. Daher wollen die Ma. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fußball: UEFA Champions League