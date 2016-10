ORF 3 03:00 bis 03:45 Dokumentation Wiener, Frankfurter und Hot Dogs - Kulturgeschichte des Wiener Würstls A 2016 Stereo 16:9 Merken Die berühmteste Kreation der Wiener Fleischhauer ist das ?Frankfurter Würschtl? - wohl auch unter anderem Namen: Weltweit bekannt als ?Wiener Würstchen? ist es auch Hauptbestandteil des Hot Dog. Wenig bekannt, dass die amerikanische Fast Food Spezialität selbst auch auf die heimische Fleischerkunst zurückgeht. Die Wurst hat bekanntlich kein Ende, sondern gar zwei. Und was ist also zwischen den beiden Enden einer Wurst? Mehr Mehl und Fett als Fleisch? Ist Wurst mindere Qualität als Schinken? Warum heißt es Leberkäs' heißt und wer hatte im Wurstkrieg um die Krainerwurst zwischen Slowenien und Österreich die besseren Argumente? Durfte am Wiener Hof mit den Fingern gegessen werden? Alexander und Nadeschda Schukoff setzen sich in diesem Film augenzwinkernd mit einer Zunft auseinander, hinterfragen unter anderem den Zusammenhang von Fett und Geschmack, aber auch die Änderung von Ernährungsbewusstsein und Konsumverhalten ist ein Thema. Und finden dabei heraus warum beim Würstlstand - eine Wiener Institution mit langer Tradition - das Würstl besser schmeckt als zu Hause. Oder was den besonderen Geschmack der Frankfurter ausmacht und was sie mit dem Wiener Beinschinken gemeinsam haben. Köstliche Geschichten über die Wiener Wurst. Ein Kaiser, eine Fürstin, Papst Franziskus, ein amerikanischer Sportreporter und ein Orden kommen darin vor. Optisch eindrucksvoll die Landschaft, in der österreichische Bauern ihre Mangalitzaschweine im Freien herumlaufen lassen; die Jungrinder am Wechsel mit endlosem Auslauf; Hausschweine tollen im Garten herum und die Schafe übernachten unter Bäumen im Freien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wiener, Frankfurter und Hot Dogs - Kulturgeschichte des Wiener Würstls

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 392 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:15 bis 05:00

Seit 197 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 122 Min. The Unborn

Horrorfilm

ZDF 02:25 bis 03:45

Seit 67 Min.