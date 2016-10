BBC 09:00 bis 09:30 Sonstiges Talking Books P.J. O'Rourke Merken Join Gavin Esler in conversation with P.J. O'Rourke, the king of the one-liner who is also considered the United States' greatest political satirist. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: At Cheltenham Literature Festival 2016 Originaltitel: Talking Books

