Nick 15:10 bis 15:30 Jugendserie Neds ultimativer Schulwahnsinn Den Schulschluss / Schultheater USA, D 2006 Merken Den Schulschluss: Suzie zieht mit ihren Sachen in Neds Schließfach ein, der über die neue "Unordnung" überhaupt nicht begeistert ist. Auf seiner Schulsachen-Checkliste fehlt noch sein Chemiebuch, das er verzweifelt in den beiden gemeinsamen Schließfächern sucht. Irgendwann wirft er Suzies Sachen wieder aus seinem Schließfach raus und sagt ihr, dass er sein Schließfach nicht mit ihr teilen möchte. Aber als sie völlig aufgelöst mit seinem Chemiebuch vor ihm steht, rudert Ned zurück und lässt sie gewähren. Moze ist von der langen Schlange vor der Mädchentoilette völlig genervt. Die Jungentoilette dagegen ist nie überfüllt, und so beschließt sie, sich als Typ zu verkleiden und auf die Jungentoilette zu gehen. Als sie enttarnt wird, ruft sie die Mädchen zur Meuterei auf. Cookie küsst versehentlich Evelyn, die ihn daraufhin durch das ganze Schulgebäude jagt. Cookie glaubt, dass sie sauer ist und mit ihm abrechnen will, aber Evelyn will seinen Kuss nur erwidern, weil Cookie ihr völlig den Kopf verdreht. Schultheater: Beim Schultheater wird das Stück "Romeo und Julia" von William Shakespeare aufgeführt. Dabei versucht sich Ned als Bühnenarbeiter, Moze als Inspizientin und Cookie als Beleuchter, obwohl er liebend gern den Romeo spielen würde. Suzie spielt die Julia, und Ned ist schrecklich eifersüchtig, da Spencer als Romeo mit ihr in dem Stück eine Kussszene auf dem Balkon hat. Ned versucht mit allen Mitteln, den Kuss zu verhindern, und will Spencer als Romeo ausschalten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Devon Werkheiser (Ned Bigby) Lindsey Shaw (Jennifer Ann 'Moze' Mosely) Daniel Curtis Lee (Simon Nelson 'Cookie' Cook) Daran Norris (Gordy) Alex Black (Seth Powers) Carlie Casey (Missy Meany) Tylor Chase (Martin Qwerly) Originaltitel: Ned's Declassified School Survival Guide Regie: David Kendall