RTL II 22:55 bis 00:30 Actionfilm Cloverfield USA 2008 2016-11-11 02:00 16:9 Dolby Digital HDTV Kurz vor seiner Versetzung nach Japan feiert der New Yorker Rob mit seinen Freunden eine rauschende Abschiedsparty. Das Ereignis wird von seinem Bekannten Hud mit einer Videokamera dokumentiert. Mitten während der ausgelassenen Stimmung bricht die Hölle los, als Manhattan von Explosionen erschüttert wird und der abgerissene Kopf der Freiheitsstatue den Partygästen direkt vor die Füße fällt. Die Menschen fliehen in Panik, Rob, Lily, Hud, Jason und Marlena beschließen, New York über die Brooklyn Bridge zu verlassen. Auf dem Weg dorthin erhält Rob einen Anruf von seiner Freundin Beth, die in ihrem teilweise zerstörten Apartmenthaus gefangen ist. Zwischenzeitlich hat sich herausgestellt, dass New York von einem gewaltigen Monster angriffen wird, dem selbst das Militär gegenüber machtlos zu sein scheint. Nach einigen Zwischenfällen landen die Freunde in einem Militärlager, wo ihnen mitgeteilt wird, dass die Stadt flächendeckend bombardiert werden soll, um der Bedrohung durch das Monster Herr zu werden. Obwohl die Lage aussichtlos scheint beschließt Rob, noch vor ihrer Evakuierung Beth zu retten. Ihm bleiben dazu nur wenige Stunden Zeit... Schauspieler: Lizzy Caplan (Marlena Diamond) Jessica Lucas (Lily Ford) T. J. Miller (Hudson 'Hud' Platt) Michael Stahl-David (Rob Hawkins) Mike Vogel (Jason Hawkins) Odette Yustman (Beth McIntyre) Anjul Nigam (Bodega Cashier) Originaltitel: Cloverfield Regie: Matt Reeves Drehbuch: Drew Goddard Kamera: Michael Bonvillain Musik: Michael Giacchino Altersempfehlung: ab 12