ProSieben 03:55 bis 05:30 Thriller Second Sight - Das zweite Gesicht USA 2007 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die Anwältin Jenny Morris hat seit Jahren furchtbare Albträume, die ihr den Schlaf rauben. Sie ist in psychiatrischer Behandlung bei Dr. Rosenberg, der in zahlreichen Sitzungen herausgefunden hat, dass sie unter einem Kindheitstrauma leidet. Im Alter von 13 Jahren wurde ihre beste Freundin Andrea von einem Serienkiller ermordet. In Jennys Albträumen erscheint ihr Andrea und bittet sie verzweifelt um Hilfe. Nur Peter, Andreas Bruder, nimmt ihre Visionen ernst ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lexa Doig (Jenny Morris) Ty Olsson (Peter) Hrothgar Mathews (Dr. Victor Kaufman) Fulvio Cecere (Detective Connick) Alan C. Peterson (Dr. Rosenberg) Vincent Gale (Mr. Raskind) Anna Galvin (Mary Kaufman) Originaltitel: Second Sight Regie: Allan Harmon Drehbuch: Rob Gilmer Kamera: Randall Platt Musik: Hal Foxton Beckett Altersempfehlung: ab 16