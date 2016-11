Sport1+ 02:15 bis 03:00 Fußball Hans Sarpei - Das T steht für Coach FC Oste/Oldendorf Frauen, Oberliga Niedersachsen West D Merken In "Hans Sarpei - Das T steht für Coach" ist Ex-Fußballprofi und Social-Media-Ikone Hans Sarpei ab sofort wieder regelmäßig auf SPORT1 zu sehen. In jeder einstündigen Folge wird eine Amateurmannschaft von Sarpei auf Vordermann gebracht. Woche für Woche spielen über 27.000 Amateurvereine auf den Ascheplätzen der Nation um Ruhm und Ehre. Alle Amateure haben eines gemeinsam: Sie reden über Fußball wie Profis und lieben den Fußball wie Profis. Die Kluft zwischen der Kreis- und der Bundesliga ist dennoch riesig. Das will Hans Sarpei ändern! Diesmal ist der Coach bei den Frauen des FC Oste/Oldendorf in Niedersachsen zu Gast. Mit seiner Hilfe soll das Team gegen den Angstgegner SV Union Meppen bestehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hans Sarpei - Das T steht für Coach