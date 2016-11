Österreich 1 23:08 bis 02:00 Sonstiges Zeit-Ton extended Abenteuer Improvisationsmusik: 30. "Music Unlimited"-Festival in Wels Merken Das Festival "Music Unlimited", das 1987 erstmals im Alten Schlachthof Wels über die Bühne ging, ist jünger als andere österreichische Improvisationsmusikveranstaltungen, jünger als die Nickelsdorfer Konfrontationen, die 1980 gegründet wurden, jünger auch als das im nördlichen Mühlviertel beheimatete Ulrichsberger Kaleidophon. Wohl nicht zufällig ist man in Wels besonders offen für aktuelle musikalische Strömungen; Berührungsängste in Richtung Elektronik, Punk oder Rock sowie experimentelle Formen von HipHop oder Techno kennt man hier nicht. Von 11. bis 13. November 2016 findet "Music Unlimited" zum 30. Mal statt, aus diesem Anlass kommt "Zeit-Ton extended" aus Wels, mit Live-Einstiegen ins Festivalprogramm, Interviews und Aufzeichnungen aus der Geschichte dieses Abenteuerspielplatzes der Improvisationsmusik. In Google-Kalender eintragen